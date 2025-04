Alunos aprovam proibição de celulares após mudanças em escolas de Goiânia (GO) Três meses após a medida, estudantes relatam mais atenção nas aulas e melhor convivência Goiás no Ar|Do R7 16/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h14 ) twitter

Proibido o uso de celulares nas escolas de Goiânia, no Goiás, alunos relatam aumento da atenção nas aulas e melhora na convivência durante os intervalos.

A medida, inicialmente recebida com resistência, foi adotada por todas as unidades da rede pública e particular, seguindo uma Lei Federal. Após três meses, estudantes reconhecem os efeitos positivos da mudança, como maior interação social e retomada de brincadeiras tradicionais.

Apesar de alguns desafios em atividades pedagógicas que utilizavam o celular como ferramenta, a proposta visa reduzir a dependência digital e promover um ambiente escolar mais equilibrado.