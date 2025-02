Antes ser morto, homem teve que passar R$50 mil para bandidos Identificado como Gabriel Silva Santos, de 28 anos, ele era natural do Ceará e vivia em Goianira (GO) Goiás no Ar|Do R7 30/01/2025 - 14h51 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h51 ) twitter

Um homem foi extorquido e morto por um grupo criminoso, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia (GO). Natural do Ceará, Gabriel Silva Santos, de 28 anos, foi levado para uma residência pelos bandidos, onde foi mantido em cárcere, torturado e teve quase R$50 mil roubados de suas contas bancárias. Além do dinheiro, os criminosos também trocaram o carro de Gabriel, avaliado em R$26 mil, por drogas.

Os autores do crime, dois casais e o pai de um dos envolvidos, foram capturados pela polícia.

Uma investigação irá esclarecer sobre a vítima, que morava em Goianira (GO) e não tinha ficha criminal.