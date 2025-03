Após estiagem, tempestades atingem cidades de Goiás Fortes chuvas resultaram em alagamentos e quedas de granizo Goiás no Ar|Do R7 12/03/2025 - 11h17 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um período de estiagem, Goiás enfrentou fortes chuvas, resultando em alagamentos e queda de granizo.

Em Anápolis, ruas ficaram inundadas e moradores registraram imagens de granizo. Em Aparecida, ventos fortes e uma cortina de chuva causaram queda de galhos de árvores.

A meteorologia já previa essa chuva intensa, que também resultou em árvores caídas em Goiânia, no setor Marista, causando congestionamento. No Jardim Atlântico, um motorista sofreu prejuízo com a queda de uma árvore sobre seu carro.