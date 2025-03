Assassinato de moradora de Luziânia segue sem respostas Crime aconteceu em 2022, quando Valdiva de Souza Rosa, de 58 anos, foi encontrada morta na própria casa, com sinais de violência no rosto Goiás no Ar|Do R7 14/03/2025 - 13h54 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia segue investigando a morte de uma moradora de Luziânia (GO). O crime aconteceu em 2022, quando Valdiva de Souza Rosa, de 58 anos, foi encontrada morta na própria casa, com sinais de violência no rosto.

Desde então, detalhes intrigantes complicam o caso, como um saque de dinheiro recente e a suspeita de que a vítima conhecia o agressor.

O crime permanece sem solução e a família clama por respostas.