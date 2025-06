Atiradores disparam contra homem diante de crianças, em Goiânia (GO) Polícia usa imagens de segurança para identificar os responsáveis pelo atentado Goiás no Ar|Do R7 02/06/2025 - 12h08 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h08 ) twitter

Um homem foi baleado no Jardim da Liberdade, em Goiânia (GO), enquanto estava com a esposa e três crianças. Dois atiradores desceram de um carro e atiraram em plena luz do dia. A vítima sobreviveu e foi levada ao hospital. A Polícia investiga o caso com base em imagens de segurança e busca identificar os autores do crime.