Aumenta o número de moradores de rua em Goiânia e a violência cresce junto

Goiânia (GO) registra um crescimento expressivo na população em situação de rua, com cerca de 2 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. O aumento tem refletido diretamente nos índices de criminalidade, especialmente na região central, como no bairro Campinas.

Equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar atuam na prevenção de crimes como furto, roubo e tráfico. Parte dos indivíduos em situação de rua enfrenta dependência química e se envolve em crimes para sustentar o vício.

A Prefeitura mantém centros de acolhimento e políticas sociais, mas a resolução do problema ainda parece distante. A receptação de produtos furtados contribui para o agravamento do cenário.