Barcelona, a vaca que vale R$ 14 milhões, mostra poder da pecuária de elite no Brasil Raça Nelore Pintado impressiona pelo valor econômico e inovação genética na criação de gado Goiás no Ar|Do R7 16/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h39 )

A pecuária de elite no Brasil tem ganhado destaque com o Nelore Pintado, uma variação genética rara e valorizada do Nelore Branco.

A vaca “Barcelona”, considerada a mais cara do país, está avaliada em 14 milhões de reais.

A tecnologia de fertilização in vitro permite a multiplicação de animais com alta genética, transformando o mercado da carne bovina e valorizando ainda mais essa raça exclusiva.