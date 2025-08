Bateria de celular pega fogo durante conserto em Anápolis (GO) Técnico experiente se assustou com explosão e alerta para risco de peças não originais Goiás no Ar|Do R7 04/08/2025 - 11h53 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Anápolis (GO), um técnico de celulares se assustou ao ver uma bateria inchada pegar fogo durante o conserto de um aparelho. Com 10 anos de experiência, ele nunca havia presenciado uma explosão. O caso alerta para os riscos do uso de baterias não originais, que podem causar acidentes graves.