Bombeiro de folga impede explosão de botijões de gás em Goiânia (GO) Fogo começou durante preparo de almoço e foi controlado antes de causar uma tragédia Goiás no Ar|Do R7 28/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h52 )

Um botijão de gás pegou fogo durante o preparo do almoço em uma residência de Goiânia. Um bombeiro que estava de folga e é genro do vizinho conseguiu agir rapidamente, controlou o incêndio com uma mangueira e retirou três botijões do local. A ação evitou uma possível explosão e reforça a importância de instalações seguras.