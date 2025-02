Briga por causa de pinga termina em morte, em Caldas Novas (GO) Osmar Nunes de Souza, de 40 anos, foi atingido com golpes de faca durante confusão, em uma praça da cidade Goiás no Ar|Do R7 06/02/2025 - 14h13 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h13 ) twitter

Em Caldas Novas (GO), uma confusão em uma praça acabou em morte. Segundo testemunhas, dois moradores em situação de rua teriam brigado por conta de uma garrafa de pinga. Durante a luta corporal, um deles desferiu golpes de faca contra o outro.

O homem atingido, identificado como Osmar Nunes de Souza, de 40 anos, chegou a pedir socorro em um supermercado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, o autor do crime, preso em flagrante, já tinha passagens por homicídio, latrocínio, furto e lesão corporal. A vítima também tinha passagens por lesão corporal e ameaça.

A polícia segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime.