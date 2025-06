Briga por ciúmes termina em tentativa de homicídio, em Aparecida de Goiânia (GO) Homem atacou outro com canivete durante confusão em distribuidora e foi preso em flagrante Goiás no Ar|Do R7 20/06/2025 - 09h27 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h27 ) twitter

Uma briga por ciúmes em uma distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia (GO), terminou em tentativa de homicídio. Um homem atacou outro com um canivete, causando ferimentos no pescoço, costas e abdômen. O agressor foi preso em flagrante pela polícia e responderá pelo crime.