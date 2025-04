Briga por pensão termina com bebê de 6 meses abandonada na rua Após intervenção do Conselho Tutelar, justiça deve decidir se mãe pode permanecer com a guarda da criança Goiás no Ar|Do R7 16/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h46 ) twitter

Uma criança de 6 meses foi deixada na rua após uma briga entre os pais relacionada ao pagamento de pensão alimentícia.

A mãe foi presa em flagrante, mas liberada após pagamento de fiança. O bebê foi acolhido inicialmente por uma tia e, em seguida, encaminhado ao Conselho Tutelar.

O pai acusa a mãe de abandono, enquanto ela afirma que o homem se recusa a cuidar da filha.

O caso é tratado como violência psicológica e abandono de incapaz, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. A justiça vai decidir se a mãe tem condições de manter a guarda da filha.