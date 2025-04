Cabeça d’água surpreende banhistas em cachoeira no Goiás Nível do rio subiu rapidamente e reforça alerta sobre risco de enchentes em áreas montanhosas Goiás no Ar|Do R7 07/04/2025 - 11h38 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h38 ) twitter

Durante um banho tranquilo na Cachoeira do Biné, em Buriti de Goiás, banhistas foram surpreendidos por uma cabeça d’água. As imagens recebidas mostram o aumento repentino do nível da água, transformando a paisagem serena em um cenário de alerta.

Felizmente, todos conseguiram sair a tempo, mas o incidente serviu como um lembrete dos perigos associados às chuvas em regiões montanhosas.

Mesmo sem chuva no local, a água pode aumentar rapidamente, devido a precipitações em áreas mais altas.