Cafézinho do dia a dia está 40% mais caro Alta se deve a questões climáticas e econômicas do país. Tendência é que preço continue aumentando Goiás no Ar|Do R7 29/01/2025 - 14h02 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O preço do café subiu 40% nos últimos meses. Segundo especialistas, a alta se deve a questões climáticas e econômicas. No começo de 2024, o quilo do café estava R$40 e agora já está quase R$80.

Para a tristeza dos goianos, que não vivem sem um bom cafézinho, a tendência é que o preço continue aumentando.