Caminhão tomba e carga de cigarros é saqueada na BR-050 Pelo menos 50 caixas de cigarros, contrabandeados do Paraguai, foram levadas Goiás no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h20 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão que levava uma carga de cigarros contrabandeados tombou na BR-050, entre Catalão e Campo Alegre, em Goiás. O veículo carregava cerca de 1.500 caixas de cigarros vindos do Paraguai, avaliados em mais de R$3,5 milhões, e teria como destino a cidade Águas Lindas de Goiás (GO).

O acidente aconteceu na manhã do domingo (16) e o motorista do caminhão fugiu, deixando o veículo no local. Durante o dia, parte da carga foi saqueada por motoristas que passavam na rodovia. Pelo menos 50 caixas de cigarros foram levadas.

De acordo com a PRF, câmeras do circuito interno conseguiram registrar as placas dos carros que saquearam a carga e os proprietários também serão responsabilizados.