Cantor sertanejo furta músicas e causa prejuízo milionário

Um cantor sertanejo está sendo investigado por furtar músicas. Conhecido como Ronaldo Torres, de 46 anos, ele publicava em plataformas digitais, músicas furtadas de outros compositores. O prejuízo causado por ele chega a R$6 milhões.

Segundo o Ministério Público, a investigação começou quando compositores procuraram o órgão para denunciar o cantor. Segundo eles, Roberto recebia rascunhos das músicas e as publicava como se fosse dele. O cantor e compositor Murilo Huff está entre as vítimas. Durante a investigação, a polícia achou um HD do cantor com quase 4 mil músicas. Além disso, foram encontradas capas criadas com inteligência artificial.

Ronaldo chegou a ser preso, mas responde ao processo em liberdade. Ele foi acusado de 27 condutas de estelionato digital. Em nota, a equipe do cantor informou que ele reconhece que errou e está profundamente arrependido.