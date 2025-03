Casal é preso com mais de 40 porções de maconha Além das porções, os suspeitos também confessaram ter uma plantação de maconha em um terreno baldio, onde foram apreendidos 8 pés da planta Goiás no Ar|Do R7 20/03/2025 - 13h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso por tráfico de drogas em Goiânia (GO).

O homem foi flagrado realizando entregas de entorpecentes em uma moto no Setor Leste Universitário e com ele foram encontradas 16 porções de maconha. Em seguida, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, no Jardim Europa, e encontraram a esposa dele com mais 28 pacotes de maconha.

O casal confessou ter uma plantação de maconha em um terreno baldio no Residencial Privê Itanhangá, onde foram apreendidos 8 pés da planta.

Os dois foram autuados e encaminhados para os procedimentos legais adequados.