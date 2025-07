Casal sofre com desaparecimento de pomba de estimação criada como filha “Belinha” sumiu há dois meses e recebia cuidados especiais e acompanhamento veterinário Goiás no Ar|Do R7 23/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h06 ) twitter

Um casal está desolado com o desaparecimento de uma pomba de estimação criada como filha. A ave, que vivia com cães e recebia cuidados veterinários, sumiu há dois meses. Acredita-se que tenha partido com um novo companheiro, deixando saudade no lar.