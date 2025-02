Casal tenta comprar casa e perde R$140 mil Vítimas depositaram o valor na conta de um amigo corretor, que foi indiciado por estelionato Goiás no Ar|Do R7 23/01/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um casal, que sonhava com a casa própria, perdeu R$140 mil em um golpe. Os dois contrataram um consórcio e o negócio foi fechado em parcelas de R$4 mil, mas um amigo de infância do casal, que era corretor, convenceu as vítimas a pagar R$140 mil de uma vez, para dar uma oferta de lance no imóvel. O valor foi enviado por Pix para a conta pessoal do homem, mas o lance nunca foi dado. O casal entrou na justiça e o suspeito foi indiciado por estelionato.

O Ministério Público de Goiás também está pedindo um acordo com o indiciado para ressarcimento integral das vítimas. Caso o acordo não ocorra, ele sofrerá uma ação penal.