Cidade de Goiás está em alerta com cheia do Rio Vermelho Rio está sendo monitorado e medidas estão sendo tomadas para proteger a população das enchentes Goiás no Ar|Do R7 31/01/2025 - 14h32 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h32 )

A Cidade de Goiás (GO) está em alerta devido à cheia do Rio Vermelho. Nesta época do ano, é esperado que o nível do rio suba devido às chuvas e, por isso, há um monitoramento constante.

Medidas também são tomadas quando a água extravasa e alcança a cidade. Nesta quinta-feira (30), algumas vias foram isoladas para proteger a população das enchentes.

A previsão é de que, nos próximos 7 dias, a chuva continue na cabeceira do rio, assim como na cidade.