Com cacau mais caro, preço dos ovos de Páscoa aumenta Para economizar, o consumidor deve comparar preços e pode até optar por bombons no lugar dos ovos Goiás no Ar|Do R7 06/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h32 )

Com a chegada da Páscoa, os ovos de chocolate já dominam os supermercados, mas com preços significativamente mais altos. A alta é devido a um aumento de quase 200% no preço do cacau, que sofre com o clima e com as doenças nas lavouras.

Para economizar, o consumidor deve comparar preços e pode até optar por bombons no lugar dos ovos de Páscoa.