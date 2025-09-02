Confusão entre estudantes termina com intervenção policial em Anápolis (GO) Briga começou por rumores e adolescentes foram encaminhados à central de flagrantes Goiás no Ar|Do R7 02/09/2025 - 10h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h44 ) twitter

Em Anápolis (GO), uma briga entre dois alunos em frente a uma escola estadual terminou com intervenção policial. O desentendimento começou por desavenças entre eles e evoluiu para troca de socos. Os adolescentes foram levados à diretoria, passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados à central de flagrantes, sem ferimentos graves.