Confusão entre estudantes termina com intervenção policial em Anápolis (GO)
Briga começou por rumores e adolescentes foram encaminhados à central de flagrantes
Em Anápolis (GO), uma briga entre dois alunos em frente a uma escola estadual terminou com intervenção policial. O desentendimento começou por desavenças entre eles e evoluiu para troca de socos. Os adolescentes foram levados à diretoria, passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados à central de flagrantes, sem ferimentos graves.