Criança leva drogas para creche e mãe é detida em Rio Verde (GO) Autoridades apuram se entorpecentes foram deixados por engano ou intencionalmente Goiás no Ar|Do R7 02/09/2025 - 11h41 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h41 ) twitter

Uma criança de 1 ano foi encontrada com drogas na mochila em uma creche de Rio Verde (GO). A mãe foi presa após a polícia descobrir cocaína e um pé de maconha em sua residência. Os dois filhos dessa mulher foram entregues ao Conselho Tutelar, e a investigação apura se a droga foi deixada intencionalmente ou por engano. A mãe responde por maus-tratos e posse de entorpecentes.