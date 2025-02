Crime cruel: homem que matou idosa a facadas vai responder por latrocínio Durante perícia no celular da vítima, ficou constatado que o aplicativo do banco foi aberto pelo suspeito Goiás no Ar|Do R7 29/01/2025 - 13h59 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h59 ) twitter

O homem que confessou ter matado uma idosa, em Aparecida (GO), irá responder por latrocínio. Identificado como Davi, ele prestava serviços para a empresa da mulher há 20 anos e a relação entre os dois era de confiança.

A vítima, Maria, foi encontrada morta dentro do próprio carro com marcas de golpes de faca. A perícia apontou que ela morreu com anemia aguda, em decorrência da hemorragia provocada pelas facadas. O suspeito foi preso horas depois e confessou o crime, mas alegou ter sofrido um surto.

De acordo com a polícia, investigações apontaram que Davi queria fazer transferências bancárias da conta da vítima. Quando o celular da vítima foi desbloqueado pela perícia, o aplicativo do banco estava aberto. Por isso, Davi deve responder por latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.