Desaparecimentos misteriosos: mães vivem aflições sem notícias das filhas Este episódio, da série 'Casos Não Resolvidos', explora as investigações, as dúvidas persistentes e o sofrimento de duas famílias de jovens desaparecidas Goiás no Ar|Do R7 12/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h10 )

Desde 2009, uma mãe busca incansavelmente por sua filha, Mayra, desaparecida enquanto grávida, em Goiânia (GO). Em Alexânia (GO), outra mãe vive a incerteza do sumiço da filha, Tamires, desaparecida aos 12 anos.

Este episódio da série ‘Casos Não Resolvidos’ explora as investigações, as dúvidas persistentes e o sofrimento das famílias.

Mayra, cujo caso foi investigado pela Polícia Federal, desapareceu no dia em que visitaria a mãe. Tamires sumiu a caminho do trabalho da mãe.

Ambas as famílias enfrentam a dor da incerteza e a busca por respostas.