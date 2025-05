“Dia livre de impostos” movimenta comércio, em Anápolis (GO) Evento reúne postos, lojas e serviços para mostrar impacto dos impostos Goiás no Ar|Do R7 29/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h33 ) twitter

O Dia Livre de Impostos em Anápolis (GO) reuniu mais de 50 empresas, incluindo postos de combustível, lojas e barbearias, para oferecer descontos que refletem a redução dos tributos. O etanol teve queda superior a 30% no preço. A ação alerta para a alta carga tributária no Brasil e busca conscientizar consumidores sobre o impacto dos impostos.