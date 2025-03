Diagnóstico precoce do câncer de pâncreas aumenta chances de cura Apesar da alta mortalidade, a cura é possível se o câncer for detectado cedo Goiás no Ar|Do R7 19/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h05 ) twitter

A Record GO conversou com o oncologista Rodrigo Fogace sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de pâncreas, uma das formas mais agressivas da doença.

Rodrigo destacou sintomas da doença, como dor abdominal, perda de peso e icterícia, que muitas vezes são difíceis de detectar. Segundo ele, exames tradicionais, como ultrassom, podem não identificar o tumor devido à localização do pâncreas. Por isso, é recomendada a ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso.

O oncologista enfatizou a importância de exames regulares para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido. Apesar da alta mortalidade, a cura é possível se o câncer for detectado cedo.