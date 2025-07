Do empadão ao pôr do sol: viagem revela encantos de Goiás até o Araguaia Rota une cultura, culinária regional e paisagens deslumbrantes em destino querido por celebridades Goiás no Ar|Do R7 11/07/2025 - 09h06 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h06 ) twitter

Uma rota turística por Goiás revela paisagens marcantes e sabores típicos até o Rio Araguaia. A viagem passa por cidades como Goiânia e Itauçu, com paradas para provar empadão, biscoitos e frutas frescas. O trajeto inclui vinícolas e termina em Aruanã, onde o pôr do sol às margens do rio encanta os visitantes.