Dona de pit dog joga óleo quente em cliente durante confusão Caso aconteceu em Araguapaz (GO) Goiás no Ar|Do R7 12/03/2025 - 11h13 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h13 )

Em Araguapaz (GO), uma briga em um pit dog resultou em uma mulher com 60% do corpo queimado.

A confusão começou quando a vítima pediu um sanduíche, mas usou um termo considerado ofensivo pelos donos do estabelecimento, o que levou a uma série de agressões físicas. A situação escalou quando a dona do estabelecimento jogou óleo quente na vítima, que sofreu queimaduras graves.

A família da vítima alega tentativa de homicídio, mas a polícia investiga o caso como lesão corporal grave.