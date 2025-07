Dono de bar morre após terceira tentativa de homicídio em Goiás Homem foi executado com oito tiros; polícia investiga ligação com atividades suspeitas no local Goiás no Ar|Do R7 30/07/2025 - 12h21 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Campinas (GO), o dono de bar foi assassinado com oito tiros por um motociclista. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima já havia sofrido duas tentativas de homicídio. A polícia investiga possível ligação do caso com atividades suspeitas no local. A comunidade está em choque com a violência.