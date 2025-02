Dono de padaria foi morto a facadas por ex-funcionário Vinícius Valentim, ex-funcionário de Carlos Luiz de Sá, confessou ter matado o empresário como um gesto de amor à namorada Goiás no Ar|Do R7 27/02/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h59 ) twitter

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar Carlos Luiz de Sá, dono de uma padaria em Trindade (GO), que estava desaparecido desde terça-feira (25). Vinícius Valentim, ex-funcionário de Carlos, foi preso em Uruaçu (GO) acusado de ter matado o empresário, com golpes de faca.

De acordo com a polícia, após matar o ex-patrão, Vinícius abandonou o corpo nas margens da GO-070, em Inhumas (GO), com ajuda da namorada e de uma irmã menor de idade. O veículo de Carlos foi encontrado nas proximidades da cidade, com marcas de sangue no interior.

Em depoimento, além de confessar e dar detalhes sobre o crime, Vinícius informou que a motivação do assassinato foi um gesto extremo para provar à namorada que a amava e que não tinha nenhum vínculo com o ex-patrão.