Dupla de mulheres é presa por suspeita de incendiar casa e matar vítima carbonizada

Crime na madrugada deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido, em Rio Verde (GO)

Goiás no Ar|Do R7

Em Rio Verde (GO), duas mulheres foram presas suspeitas de incendiar uma casa, causando a morte de uma mulher e ferimentos graves em um homem. O crime, possivelmente ligado à prostituição e ao tráfico de drogas, ocorreu de madrugada. Câmeras de segurança registraram a presença das suspeitas, que foram capturadas. A polícia investiga o caso, enquanto o sobrevivente segue em estado crítico.

