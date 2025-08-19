Dupla de mulheres é presa por suspeita de incendiar casa e matar vítima carbonizada Crime na madrugada deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido, em Rio Verde (GO) Goiás no Ar|Do R7 19/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rio Verde (GO), duas mulheres foram presas suspeitas de incendiar uma casa, causando a morte de uma mulher e ferimentos graves em um homem. O crime, possivelmente ligado à prostituição e ao tráfico de drogas, ocorreu de madrugada. Câmeras de segurança registraram a presença das suspeitas, que foram capturadas. A polícia investiga o caso, enquanto o sobrevivente segue em estado crítico.