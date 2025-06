Entregador agride atendente em rede de fast-food dentro de shopping Agressão foi registrada por câmeras e polícia foi acionada rapidamente pela administração do estabelecimento Goiás no Ar|Do R7 24/06/2025 - 12h02 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h02 ) twitter

Em Goiânia (GO), um entregador agrediu uma atendente em uma rede de fast-food. O caso foi registrado por câmeras de segurança e a polícia foi acionada pela administração do shopping. A vítima teve lesões leves. A empresa do agressor informou que adotará medidas e a polícia reforçou a importância da denúncia.