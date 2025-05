Especialista explica por que pitbulls podem se tornar agressivos sem treinamento adequado Falta de preparo dos tutores e ausência de adestramento aumentam riscos em ambientes familiares Goiás no Ar|Do R7 28/05/2025 - 09h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 09h25 ) twitter

O comportamento agressivo de pitbulls e cães de grande porte pode estar ligado à genética e à falta de adestramento. Especialistas ressaltam a importância da criação responsável e do treinamento adequado, especialmente em casas com crianças. A orientação de profissionais ajuda a evitar riscos e garantir a segurança no convívio com esses animais.