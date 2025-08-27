Esquema de sonegação fiscal que movimentou R$ 250 milhões é desarticulado em Goiânia (GO) Investigação resultou em prisões, buscas e bloqueio de bens de luxo Goiás no Ar|Do R7 27/08/2025 - 10h51 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h51 ) twitter

A Polícia Civil desmantelou um esquema de sonegação fiscal que movimentou R$ 250 milhões em cinco anos, causando prejuízo de R$ 17 milhões aos cofres públicos. Três pessoas foram presas por usar laranjas para emitir notas frias, com mandados de prisão, buscas e bloqueio de bens de luxo em Goiânia e Uruguaiana. Os envolvidos podem responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro.