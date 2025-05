Estudante de medicina é enterrada em Goiânia após tragédia na BR-060 (GO) Jovem morreu após capotamento de veículo na BR-060; perícia investiga as causas do acidente

Goiás no Ar|Do R7 07/05/2025 - 08h33 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share