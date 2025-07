Estudante perde bolsa de estudos após ostentar viagens nas redes sociais Ela havia declarado baixa renda para conseguir o benefício Goiás no Ar|Do R7 24/07/2025 - 11h29 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h29 ) twitter

Estudante teve sua bolsa de estudos suspensa, após declarar baixa renda e postar vídeos de viagens luxuosas nas redes sociais. A decisão foi mantida pela justiça, que considerou o estilo de vida incompatível com o valor informado. A jovem, no penúltimo semestre de medicina, enfrenta uma dívida de 47.300 reais. A promotoria investiga possíveis irregularidades no preenchimento dos requisitos do programa.