Exercícios físicos sem avaliação médica podem causar riscos à saúde Dois casos recentes de mortes em Goiás acendem alerta sobre a importância de exames preventivos Goiás no Ar|Do R7 04/09/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h07 )

Em Goiás, dois casos recentes de mortes após atividades físicas acendem alerta sobre a importância de exames preventivos. O delegado Rafael Pajero, de 50 anos, sofreu um infarto jogando beach tennis, enquanto Maria de Fátima Borges, de 53 anos, faleceu após hidroginástica. Especialistas destacam que a avaliação médica é crucial para evitar tragédias.