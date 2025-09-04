Logo R7.com
Exercícios físicos sem avaliação médica podem causar riscos à saúde

Dois casos recentes de mortes em Goiás acendem alerta sobre a importância de exames preventivos

Goiás no Ar|Do R7

Em Goiás, dois casos recentes de mortes após atividades físicas acendem alerta sobre a importância de exames preventivos. O delegado Rafael Pajero, de 50 anos, sofreu um infarto jogando beach tennis, enquanto Maria de Fátima Borges, de 53 anos, faleceu após hidroginástica. Especialistas destacam que a avaliação médica é crucial para evitar tragédias.

