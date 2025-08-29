Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exibição de drogas nas redes sociais leva traficante à prisão em Caldas Novas (GO)

Polícia Militar localizou o suspeito em frente à sua casa e apreendeu materiais para embalagem e entorpecente

Goiás no Ar|Do R7

Em Caldas Novas (GO), um traficante foi preso após publicar vídeos e fotos de drogas nas redes sociais, desafiando a Polícia Militar. A investigação, iniciada após denúncias, localizou o suspeito em frente à sua casa, onde foram apreendidos 500 gramas de maconha e materiais para embalagem. Ele foi detido por tráfico de drogas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.