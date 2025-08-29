Exibição de drogas nas redes sociais leva traficante à prisão em Caldas Novas (GO)
Polícia Militar localizou o suspeito em frente à sua casa e apreendeu materiais para embalagem e entorpecente
Em Caldas Novas (GO), um traficante foi preso após publicar vídeos e fotos de drogas nas redes sociais, desafiando a Polícia Militar. A investigação, iniciada após denúncias, localizou o suspeito em frente à sua casa, onde foram apreendidos 500 gramas de maconha e materiais para embalagem. Ele foi detido por tráfico de drogas.