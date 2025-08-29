Exibição de drogas nas redes sociais leva traficante à prisão em Caldas Novas (GO) Polícia Militar localizou o suspeito em frente à sua casa e apreendeu materiais para embalagem e entorpecente Goiás no Ar|Do R7 29/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Caldas Novas (GO), um traficante foi preso após publicar vídeos e fotos de drogas nas redes sociais, desafiando a Polícia Militar. A investigação, iniciada após denúncias, localizou o suspeito em frente à sua casa, onde foram apreendidos 500 gramas de maconha e materiais para embalagem. Ele foi detido por tráfico de drogas.