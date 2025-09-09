Logo R7.com
Explosão em Aparecida de Goiânia deixa casal gravemente ferido

O incidente ocorreu por volta das 4h45 da manhã, quando uma ligação improvisada no botijão de gás resultou no incidente

Goiás no Ar|Do R7

Em Aparecida de Goiânia, um casal ficou gravemente ferido após uma explosão causada por um vazamento de gás em uma residência, no setor Goiânia Park Sul. O incidente ocorreu por volta das 4h45 da manhã, quando uma ligação improvisada no botijão de gás resultou no incidente. As vítimas foram levadas ao hospital com queimaduras de segundo grau e a área foi isolada para investigação.

