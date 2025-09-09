Explosão em Aparecida de Goiânia deixa casal gravemente ferido
O incidente ocorreu por volta das 4h45 da manhã, quando uma ligação improvisada no botijão de gás resultou no incidente
Em Aparecida de Goiânia, um casal ficou gravemente ferido após uma explosão causada por um vazamento de gás em uma residência, no setor Goiânia Park Sul. O incidente ocorreu por volta das 4h45 da manhã, quando uma ligação improvisada no botijão de gás resultou no incidente. As vítimas foram levadas ao hospital com queimaduras de segundo grau e a área foi isolada para investigação.