Fábrica clandestina de linguiça é fechada com 150 kg de carne irregular em Aparecida de Goiânia (GO) Operação conjunta encontrou alimentos em condições insalubres e abriu investigação contra açougue Goiás no Ar|Do R7 30/07/2025 - 10h20 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h20 )

Em Aparecida de Goiânia (GO), uma fábrica clandestina de linguiça foi fechada durante operação da polícia militar com a agrodefesa. No local, havia 150 quilos de carne armazenados de forma irregular e equipamentos em condições insalubres. A carne foi apreendida e a investigação busca responsabilizar o dono do açougue envolvido.