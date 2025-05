Falso médico tenta aplicar golpe em hospital de Goiânia (GO) Famílias foram abordadas com pedido de PIX para supostos medicamentos de alto custo Goiás no Ar|Do R7 30/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h05 ) twitter

Famílias de pacientes em UTI quase foram vítimas de um golpe em um hospital particular de Goiânia. Um homem se passou por médico e exigia transferências via PIX para supostos antibióticos, alegando atraso do plano de saúde. A farsa foi descoberta, após uma filha entrar em contato com a direção. O caso é investigado pela Polícia Civil.