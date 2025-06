Família causa confusão em UPA, após demora no atendimento em Cristalina (GO) Discussão por espera no socorro a idoso termina com intervenção da polícia

Goiás no Ar|Do R7 04/06/2025 - 12h14 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share