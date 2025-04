Família de Hester Valéria luta por justiça, após atropelamento fatal Motorista embriagado causou a morte da jovem e promotor defende acusação mais branda Goiás no Ar|Do R7 02/04/2025 - 11h51 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h51 ) twitter

A tragédia envolvendo Hester Valéria, atropelada por um motorista embriagado, levanta questões sobre justiça e impunidade.

O pai de Hester luta para que a morte da filha seja reconhecida como homicídio doloso, enquanto o promotor defende a acusação de homicídio culposo. A suspeita de parcialidade do promotor, devido a uma relação próxima com o advogado do réu, intensifica a busca por justiça.

Marcos Miranda, o viúvo, enfrenta as consequências físicas e emocionais do acidente, enquanto a família continua a luta por justiça e contra a impunidade de motoristas irresponsáveis.