Família é indenizada em R$500 mil por morte de criança Vítima, de 1 ano, morreu afogada na piscina de casa, após o pai ter sido levado pela polícia como suspeito de um crime que não havia cometido Goiás no Ar|Do R7 14/02/2025 - 13h24 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h24 )

A justiça determinou a indenização da família do menino que morreu afogado, depois que o pai foi preso injustamente. O caso aconteceu em julho de 2020, em Planaltina de Goiás (GO), quando o pai estava em casa com os três filhos pequenos e foi levado pela polícia como suspeito de um crime de roubo.

Na residência, as crianças ficaram sozinhas e uma delas, de 1 ano, caiu na piscina e morreu afogada. O homem não foi reconhecido como autor do crime e liberado, mas o filho já havia falecido.

Agora, a família será indenizada em R$500 mil.