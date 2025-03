Filho é preso suspeito de matar pai advogado A polícia agora investiga possíveis motivações do crime ligadas a heranças e litígios de terra Goiás no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h32 ) twitter

O caso do advogado Adeon Paula de Oliveira, de 75 anos, que foi encontrado morto em sua fazenda, ganhou novos desdobramentos com a prisão preventiva de seu filho, também advogado. A polícia agora investiga possíveis motivações ligadas a heranças e litígios de terra.

Durante audiência de custódia, detalhes sobre os bens da família foram discutidos, mas a motivação do crime ainda não foi divulgada. A OAB-GO expressou perplexidade com a prisão e reafirmou seu compromisso com a justiça e a defesa.