Filhotes de tatu são resgatados em Goiânia após mãe ser atropelada

Dois filhotes de tatu foram resgatados em Goiânia após a mãe ser atropelada em Jataí. Os bombeiros realizaram o resgate e os entregaram à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde receberam cuidados até serem transferidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Os filhotes, que encantaram a todos com sua fofura, estão sendo preparados para retornar à natureza quando estiverem fortes.