Foragido que matou PM foi abatido por sniper Fábio Bernardo do Santos, de 38 anos, fez a própria mulher e a enteada de reféns por 8 horas e atingiu dois policiais com tiros Goiás no Ar|Do R7 12/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h46 )

Um confronto na zona rural de Niquelândia (GO) deixou um policial morto. O confronto começou na madrugada de terça-feira, quando a Polícia Militar foi até o local onde Fábio Bernardo do Santos, de 38 anos, estava morando com a família.

Ao chegar próximo à residência, o BOPE foi recebido a tiros, visto que o criminoso estava fortemente armado. Dois policiais foram baleados, um com um tiro no braço e o outro no pescoço. O policial atingido no pescoço morreu a caminho do hospital.

Fábio, que tinha uma extensa ficha criminal e era foragido da justiça, manteve a mulher e a enteada como escudo humano por 8 horas e disparou mais de 600 tiros contra a polícia. Após várias horas de confronto e tentativas de negociação, um sniper da polícia conseguiu abater o criminoso.