Funcionárias de supermercado são presas por furtarem produtos durante a madrugada Mulheres escondiam itens em sacos de lixo e confessaram o crime, após serem flagradas pela polícia Goiás no Ar|Do R7 07/04/2025 - 07h49 (Atualizado em 07/04/2025 - 07h49 )

Em Rio Verde, no Goiás, duas funcionárias de limpeza de um supermercado foram presas após serem flagradas furtando produtos, durante a madrugada.

As mulheres, que trabalhavam no local há anos, aproveitavam a confiança do gerente e a ausência de pessoas para realizar os furtos. Elas colocavam os produtos em sacos de lixo e os retiravam antes da coleta.

O plano quase deu certo, mas uma viatura da polícia interceptou uma delas com os produtos avaliados em cerca de três mil reais. As câmeras de segurança ajudaram a identificar as funcionárias, que confessaram o crime, alegando necessidade dos itens furtados.