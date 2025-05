Garimpo ilegal: polícia destrói balsa usada para atividades criminosas no Rio do Peixe (GO) Operação com explosivos busca impedir extração irregular e conta com denúncias anônimas para avançar Goiás no Ar|Do R7 28/05/2025 - 08h57 (Atualizado em 28/05/2025 - 08h57 ) twitter

Uma balsa usada para garimpo ilegal foi destruída com explosivos no Rio do Peixe, em Ceres (GO), durante operação do Batalhão Ambiental. A remoção do equipamento era inviável, e a ação visa impedir a continuidade da extração ilegal. Nenhum suspeito foi preso, mas as investigações seguem para identificar os responsáveis.